У Києві змінять маршрут транспорту через заходи до Дня пам’яті жертв голодоморів

У зв’язку із заходами до Дня пам’яті жертв голодоморів у суботу, 23 листопада, зміниться рух міського пасажирського транспорту. Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

Зокрема, з 13:00 до 15:00 рух автобусів №№ 24, 62 буде організовано за маршрутом: від Національного музею історії України в II Світовій війні та Ботанічного саду до стадіону "Динамо" ім. В. Лобановського.

При цьому автобуси маршруту № 114 курсуватимуть на ділянках від вул. Милославської до Поштової площі та від залізничного вокзалу "Центральний" до Софійської площі.

Вказано також, що з 16:00 до закінчення заходів: рух тролейбусів маршруту № 38 буде організовано від ст. м. "Видубичі" до б-ру Лесі Українки (до вул. Новогоспітальної); рух автобусів маршруту № 24 буде організовано від залізничного вокзалу "Центральний" до вул. Грушевського за власним маршрутом, далі вул. Московська - вул. Цитадельна - вул. Лаврська - Національний музей історії України в II Світовій війні.

Крім того, автобусний маршрут загального користування в режимі маршрутного таксі № 520, буде організовано за наступною схемою: ст. м. "Видубичі" - Залізничне шосе - Либідська площа - вул. Велика Васильківська - вул. Євгена Коновальця - вул. Михайла Задніпровського - вул. Генерала Алмазова - вул. Цитадельна - вул. Лаврська - Національний музей історії України у II Світовій війні.

А автобусний маршрут загального користування в режимі маршрутного таксі № 470 буде організований за схемою: вул. Ягідна - просп. Науки - б-р Дружби Народів - б-р Лесі Українки - вул. Генерала Алмазова - вул. Цитадельна - вул. Лаврська - Національний музей історії України в II Світовій війні.

Нагадаємо, посол Сполучених Штатів Америки в Україні Вільям Тейлор висловив підтримку нашій державі та вшанував пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 років. Тейлор підкреслив, що Штати пам’ятають про геноцид, який вчинила радянська влада.

Так, у суботу, 23 листопада, в Україні вшановують пам'ять жертв Голодомору.

Як писало РБК-Україна, у день пам'яті жертв Голодомору 1932-33 років, який у цьому році випадає на 23 листопада, 73% українців мають намір запалити свічку в пам'ять про загиблих від голоду, про що свідчать дані опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг". У порівнянні з минулим роком (68%) кількість тих, хто має намір запалити свічку, дещо зросла.