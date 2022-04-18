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В Киеве изменили график работы метро и наземного общественного транспорта

Фото: в Киеве изменили график работы общественного транспорта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Киеве с сегодняшнего дня изменили график работы наземного общественного транспорта и метро. Транспорт будет ездить дольше из-за сокращения времени комендантского часа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

Теперь метрополитен будет перевозить пассажиров с 06:30 до 20:00, а наземный транспорт - с 7:00 до 21:00.

Также столичные власти напомнили, что комендантский час отныне длится с 22:00 до 05:00. В КГГА призвали киевлян соблюдать правила комендантского часа и не игнорировать сигналы о воздушной тревоге

"Во время комендантского часа запрещено передвижение по городу. Выходить можно только, чтобы дойти до ближайшего укрытия", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве сократили комендантский час с 16 апреля.

Но в населенных пунктах Гостомельской общины Киевской области ввели усиленный комендантский час.

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