У Києві змінили графік роботи метро та наземного громадського транспорту

У Києві від сьогодні змінили графік роботи наземного громадського транспорту та метро. Транспорт буде їздити довше через скорочення часу комендантської години.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.
Тепер метрополітен перевозитиме пасажирів із 06:30 до 20:00, а наземний транспорт - із 7:00 до 21:00.
Також столична влада нагадала, що комендантська година відтепер триває із 22:00 до 05:00. У КМДА закликали киян дотримуватися правил комендантської години та не ігнорувати сигнали про повітряну тривогу
"Під час комендантської години заборонено пересування містом. Виходити можна тільки, щоб дійти до найближчого укриття", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Києві скоротили комендантську годину з 16 квітня.
Проте в населених пунктах Гостомельської громади Київської області запровадили посилену комендантську годину.
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