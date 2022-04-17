В Турции создали авиакомпанию для перевозки россиян на курорты
Фото: В Турции создали авиакомпанию для перевозки россиян на курорты (pixabay.com)
В Турции создали авиакомпанию, которая будет перевозить исключительно российских туристов на курорты. Авиакомпания Southwind официально начнет свою деятельность в конце мая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Airport Haber.
Авиакомпания будет базироваться в Анталье и выполнять чартерные перелеты между городами России и турецкими курортами.
Авиакомпания Southwind первоначально начнет эксплуатацию пяти самолетов Airbus, трех широкофюзеляжных и двух узкофюзеляжных.
Ранее правительство Турции разработало "дорожную карту" по привлечению туристов из РФ.
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