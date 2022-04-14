В Гостомеле усилили комендантский час: продлится до 20 апреля

В населенных пунктах Гостомельского поселкового совета Киевской области вводят усиленный комендантский час. В частности, она продлится с 18:00 14 апреля до 06:00 20 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской ОВА Александра Павлюка.

Также на территории Ивановской поселкового совета комендантский час длится с 20:00 до 06:00 ежедневно с 13 по 18 апреля. В Ирпене ранее введенный комендантский час длится до 09:00 15 апреля.

Кроме того, в остальной Киевской области комендантский час действует с 21:00 до 06:00.

Как известно, в настоящее время действует запрет на заезд до населенного пункта, пребывания на улице и в других общественных местах без спецпропусков.