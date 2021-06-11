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В Киеве избили журналиста: подозреваемому грозит 5 лет тюрьмы

Новина українською →
Киев, Пятница 11 июня 2021 16:02
В Киеве избили журналиста: подозреваемому грозит 5 лет тюрьмы Фото: в Киеве избили журналиста - подозреваемому грозит до 5 лет тюрьмы (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Напавшему в Киеве на журналиста одного из украинских телеканалов жителю Днепра сообщили о подозрении. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"По итогам работы межведомственной группы по раскрытию и расследованию преступлений против журналистов Шевченковской окружной прокуратурой сообщено о подозрении жителю Днепра по факту умышленного препятствия правовой деятельности журналиста и преднамеренному избиению", - говорится в сообщении.

Согласно материалам следствия, подозреваемый 4 февраля 2021 года находился возле Шевченковского управления Нацполиции в Киеве. Он попытался помешать съемочной группе телеканала "НАШ 365" вести видеосъемку, агрессивно высказываясь в их стороны. Затем мужчина начал вырывать микрофон у журналиста и нанес ему несколько ударов в лицо.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. В случае признания судом вины ему грозит наказание до 5 лет лишения свободы.

Напомним, вечером 6 июня под Харьковом произошло ДТП. На месте аварии оказался местный журналист. Он начал снимать произошедшее, водитель и двое неизвестных напали на корреспондента, чтобы остановить их он выстрелил из травматического пистолета в воздух.

Отметим, по данным Национального союза журналистов Украины, за первые три месяца представители украинских СМИ подвергались физической агрессии во время профессиональной деятельности более 20 раз.

Как сообщало РБК-Украина, в 2020 году зафиксировано 74 случая физической агрессии в отношении журналистов.

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