В Киеве избили журналиста: подозреваемому грозит 5 лет тюрьмы

Напавшему в Киеве на журналиста одного из украинских телеканалов жителю Днепра сообщили о подозрении. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

"По итогам работы межведомственной группы по раскрытию и расследованию преступлений против журналистов Шевченковской окружной прокуратурой сообщено о подозрении жителю Днепра по факту умышленного препятствия правовой деятельности журналиста и преднамеренному избиению", - говорится в сообщении.

Согласно материалам следствия, подозреваемый 4 февраля 2021 года находился возле Шевченковского управления Нацполиции в Киеве. Он попытался помешать съемочной группе телеканала "НАШ 365" вести видеосъемку, агрессивно высказываясь в их стороны. Затем мужчина начал вырывать микрофон у журналиста и нанес ему несколько ударов в лицо.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. В случае признания судом вины ему грозит наказание до 5 лет лишения свободы.