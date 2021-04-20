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С начала года зафиксирован 21 случай физической агрессии против журналистов, - НСЖУ

Новина українською → Вторник 20 апреля 2021 21:41
С начала года зафиксирован 21 случай физической агрессии против журналистов, - НСЖУ Фото: на журналистов в этом году совершили 21 нападение (decentralization.ua)
Автор: Инна Собора

В течение трех месяцев 2021 года украинские журналисты 21 раз подвергались физической агрессии во время профессиональной деятельности. Больше всего инцидентов зафиксировали в феврале.

Такую статистику обнародовал Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ).

Так, в январе задокументировали три случая насилия, в феврале - 14, в марте - четыре.

"В основном это инциденты, связанные с агрессивным препятствованием выполнению редакционных задач работниками масс-медиа и журналистами-фрилансерами. Обстоятельства отдельных атак свидетельствуют об умышленном намерении мести за публикацию "неудобных" материалов", - говорится в сообщении.

Так, десятого февраля в Одессе агрессивно настроенная компания напала на съемочную группу "Седьмого канала" во время съемок на местном рынке. Из рук телеоператора выбили камеру. Суд назначил наказание нападавшему в виде ограничения свободы на срок 2 года.

Кроме того, жестокое избиение журналиста чиновником зафиксировано в Черкассах, в Киеве телеоператора укусили за руку, в Виннице журналисту сломали палец.

"В Национальном союзе журналистов Украины возмущены значительной физической агрессией по отношению к журналистам, хотя и отмечают оперативное реагирование полиции на обращения работников СМИ", - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что в 2020 году зафиксировано 74 случая физической агрессии в отношении журналистов.

Напомним, в конце октября прошлого года в Одесской области бросили бутылку с зажигательной смесью в окно одного из местных изданий.

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