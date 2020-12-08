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В НСЖУ назвали число нападений на журналистов в Украине с начала года

Украина, Вторник 08 декабря 2020 15:38
В НСЖУ назвали число нападений на журналистов в Украине с начала года
Фото: журналисты (facebook.com decentralizationua)
Автор: Юлия Струк

С начала 2020 года зафиксировали 74 случая физической агрессии в отношении журналистов. В осенние месяцы зарегистрировали 25 инцидентов.

Об этом сообщает пресс-служба Национального союза журналистов.

"25 инцидентов физической агрессии в отношении украинских журналистов случилось за три месяца осени... Всего с начала 2020 года зафиксировано 74 таких инцидента", - отмечается в сообщении.

Указано, что 12 нападений произошло в октябре, еще шесть - в ноябре. А в сентябре сообщалось о семи инцидентах.

Подчеркивается, что за последние четыре года это наибольшее количество нападений, которые фиксировались осенью.

"Главной причиной роста агрессии в конце этого года является напряженная кампания по местным выборам и конфликтное поведение нарушителей введенного правительством карантина", - заявили в НСЖУ.

Напомним, в конце октября в Одесской области бросили бутылку с зажигательной смесью в окно одного из местных изданий.

Как писало РБК-Украина, ранее НСЖУ назвал основную причину нападений на журналистов в мае - из-за съемок о нарушении карантина.

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