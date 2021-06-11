У Києві побили журналіста: підозрюваному загрожує 5 років в'язниці

Напав у Києві на журналіста одного з українських телеканалів жителю Дніпра повідомили про підозру. Йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

"За підсумками роботи міжвідомчої групи з розкриття та розслідування злочинів проти журналістів Шевченківською окружною прокуратурою повідомлено про підозру жителю Дніпра за фактом умисної перешкоди правовій діяльності журналіста та навмисному побиттю", - йдеться в повідомленні.

Згідно з матеріалами слідства, підозрюваний 4 лютого 2021 року перебував біля Шевченківського управління Нацполіції в Києві. Він спробував перешкодити знімальній групі телеканалу "НАШ 365" вести відеознімання, агресивно висловлюючись в їхні сторони. Потім чоловік почав виривати мікрофон у журналіста і завдавати удару в обличчя.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. У разі визнання судом провини йому загрожує покарання до 5 років позбавлення волі.