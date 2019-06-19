Гибель Тымчука: полиция опрашивает свидетелей

Фото: Дмитрий Тымчук (Виталий Носач/РБК-Украина)

Полиция пока не открыла дело о гибели Тымчука

Полиция сейчас проводит опрос свидетелей по месту гибели депутата Верховной рады Украины Дмитрия Тымчука. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Фото: место происшествия

Указано, что информация должным образом зарегистрирована в Журнале единого учета заявлений и сообщений Днепровского УП ГУНП в г. Киеве. После проведения первоочередных следственных действий полицейские предоставят правовую оценку произошедшему.

"Сейчас эксперты и криминалисты проводят тщательный осмотр места происшествия, а следователи и оперативники общаются со свидетелями и жильцами дома", - сообщили в полиции.

Так, потерпевшего с огнестрельным ранением обнаружили в квартире на бульваре Перова.

"Сегодня, 19 июня, по спецлинии 102 около 12:15 поступило сообщение, что в одной из квартир мужчина получил огнестрельное ранение, от которого скончался на месте. По указанному адресу сразу выехали наряды патрульной полиции, следственно-оперативные группы районного и Главного управлений и руководство ведомства", - указано в сообщении полиции.

Напомним, Национальная полиция пока не озвучивает версии гибели депутата Верховной рады Украины Дмитрия Тымчука. Спикер Нацполиции Ярослав Тракало подчеркнул, что сейчас полиция работает на месте происшествия и исследует обстоятельства случившегося.

"Предварительные версии будут позже. Но дайте сначала понять, что произошло. Сейчас полиция может подтвердить только факт смерти", - отметил Тракало.

Как писало РБК-Украина ранее, нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук скончался от огнестрельного ранения в голову. Так, предварительной рабочей версией следствия является то, что парламентарий застрелился при чистке наградного оружия - пистолета.