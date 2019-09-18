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У Києві побили заступника Кличка

Новини » Надзвичайні події    18.09.2019 - 10:21
У Києві побили заступника Кличка
Фото: Володимир Слончак (kyivcity gov ua)

У Києві побили Володимира Слончака

У Києві напали на заступника голови Київської міської державної адміністрації Володимира Слончака. Про це повідомили РБК-Україна у правоохоронних органах.

У поліції зазначили, що незабаром повідомлять про деталі нападу на заступника глави КМДА.

За інформацією інших ЗМІ, Слончака доставили в лікарню із закритою черепно-мозковою травмою, струсом мозку і забоями голови.

Додамо, що Слончак заступник голови КМДА з листопада 2018 року. Він займається питаннями комунальної власності, екології та природних ресурсів, а також працює в напрямку правової політики.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що поліція розглядає декілька версій обставин загибелі нардепа Дмитра Тимчука. Також поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство.

19 червня у Києві від вогнепального поранення в голову помер нардеп від "Народного фронту" Дмитро Тимчук. Попередньою робочою версією слідства було те, що депутат застрелився при чищенні нагородної зброї - пістолета. Потерпілого з вогнепальним пораненням було виявлено у квартирі на бульварі Перова.

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