В Киеве исправили сбой при покупке билетов в общественный транспорт
Фото: в Киеве исправили сбой при покупке билетов в общественный транспорт (фото facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Сегодня в Киеве произошел сбой при попытке купить билет в общественном транспорте. Система оплаты проезда уже работает в штатном режиме.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"Причины сбоев, которые могли возникнуть при покупке билетов для проезда в общественном транспорте, полностью устранены", - пишет пресс-служба.
Приобрести QR-билет или же пополнить транспортную карту можно в:
- приложение "Киев цифровой";
- автоматах самообслуживания;
- кассах метрополитена.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Киеве произошел сбой при покупке билетов в общественный транспорт.