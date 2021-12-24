ru ua
Пт, 24 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Киеве исправили сбой при покупке билетов в общественный транспорт

Новина українською →
Пятница 24 декабря 2021 17:23
В Киеве исправили сбой при покупке билетов в общественный транспорт Фото: в Киеве исправили сбой при покупке билетов в общественный транспорт (фото facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня в Киеве произошел сбой при попытке купить билет в общественном транспорте. Система оплаты проезда уже работает в штатном режиме.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Причины сбоев, которые могли возникнуть при покупке билетов для проезда в общественном транспорте, полностью устранены", - пишет пресс-служба.

Приобрести QR-билет или же пополнить транспортную карту можно в:

  • приложение "Киев цифровой";
  • автоматах самообслуживания;
  • кассах метрополитена.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Киеве произошел сбой при покупке билетов в общественный транспорт.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев
NEWS
В Киеве не будут штрафовать за проезд без билета: в чем причина
В Киеве не будут штрафовать за проезд без билета: в чем причина
DAILY
Битва за Украину. Хочет ли Путин новой войны и на что готов Запад
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Битва за Украину. Хочет ли Путин новой войны и на что готов Запад