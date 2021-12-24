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У Києві виправили збій при купівлі квитків у громадський транспорт

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П'ятниця 24 грудня 2021 17:23
У Києві виправили збій при купівлі квитків у громадський транспорт Фото: у Києві виправили збій при купівлі квитків у громадський транспорт (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні у Києві стався збій при спробі купити квиток у громадському транспорті. Система оплати проїзду вже працює в штатному режимі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу КМДА.

"Причини збоїв, які могли виникнути при купівлі квитків для проїзду в громадському транспорті, повністю усунено", - пише пресслужба.

Придбати QR-квиток або ж поповнити транспортну картку можна у:

  • застосунку "Київ цифровий";
  • автоматах самообслуговування;
  • касах метрополітену.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Києві стався збій при купівлі квитків у громадський транспорт.

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