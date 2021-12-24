У Києві виправили збій при купівлі квитків у громадський транспорт
Фото: у Києві виправили збій при купівлі квитків у громадський транспорт (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Сьогодні у Києві стався збій при спробі купити квиток у громадському транспорті. Система оплати проїзду вже працює в штатному режимі.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу КМДА.
"Причини збоїв, які могли виникнути при купівлі квитків для проїзду в громадському транспорті, повністю усунено", - пише пресслужба.
Придбати QR-квиток або ж поповнити транспортну картку можна у:
- застосунку "Київ цифровий";
- автоматах самообслуговування;
- касах метрополітену.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Києві стався збій при купівлі квитків у громадський транспорт.