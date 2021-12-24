В Киеве сбой при покупке билетов в общественный транспорт: что произошло

В Киеве произошел сбой при покупке билетов в общественный транспорт. Можно воспользоваться билетами, которые приобретены ранее.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу КГГА .

Как отметили в КГГА, специалисты уже прилагают максимум усилий, чтобы устранить причины сбоев.

Как оплатить проезд

В метрополитене можно воспользоваться только билетами, уже приобретенными и оплатить проезд банковской картой непосредственно на турникете.

Контроллеры в наземном транспорте предупреждены о сбое. Сейчас можно воспользоваться только билетами, приобретенными ранее.

Что произошло

Как отметили в пресс-службе метрополитена, произошел сбой в городском дата-центре.