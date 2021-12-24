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В Киеве сбой при покупке билетов в общественный транспорт: что произошло

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Киев, Пятница 24 декабря 2021 11:35
В Киеве сбой при покупке билетов в общественный транспорт: что произошло Фото: в Киеве сбой при покупке билетов в общественный транспорт (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве произошел сбой при покупке билетов в общественный транспорт. Можно воспользоваться билетами, которые приобретены ранее.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу КГГА.

Как отметили в КГГА, специалисты уже прилагают максимум усилий, чтобы устранить причины сбоев.

Как оплатить проезд

В метрополитене можно воспользоваться только билетами, уже приобретенными и оплатить проезд банковской картой непосредственно на турникете.

Контроллеры в наземном транспорте предупреждены о сбое. Сейчас можно воспользоваться только билетами, приобретенными ранее.

Что произошло

Как отметили в пресс-службе метрополитена, произошел сбой в городском дата-центре.

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