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Даты этапов возобновления работы транспорта согласуют к концу недели

Новости » Политика     14.05.2020 - 10:54
Даты этапов возобновления работы транспорта согласуют к концу недели
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Мининфраструктуры и Минздрав согласуют даты

Министерство инфраструктуры планирует согласовать с Министерством здравоохранения к концу недели даты этапов возобновления работы транспорта. Об этом сообщил глава Мининфраструктуры Владислав Криклий на своем Telegram-канале.

Даты согласуют, чтобы люди могли добраться на работу максимально защищенными.

"К концу недели должны согласовать с Минздравом даты этапов, чтобы люди могли добраться на работу, но были максимально защищены от распространения коронавируса", - говорится в сообщении.

Отметим, в Украине представили план возобновления работы транспорта. В частности, на первом этапе планируется восстановить городские автоперевозки (кроме маршрутных такси) и пригородные (в пределах одного района).

Кроме того, в стране могут ввести новую модель общественного транспорта в связи с эпидемией коронавируса. Соответствующий законопроект инициировало Министерство инфраструктуры.

Впрочем, метро в Киеве смогут открыть только при условии, если город уложится в критерии, которые необходимы для смягчения карантина. Кроме того, министр инфраструктуры Владислав Криклий считает, что не нужно открывать метро 25 мая.

Автор: Анастасия Рокитна

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