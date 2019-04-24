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В Киеве у иностранцев изъяли 300 кг героина

Новости » Происшествия    24.04.2019 - 09:12
В Киеве у иностранцев изъяли 300 кг героина
Фото: изъятые наркотики (facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Злоумышленники организовали транзит наркотиков через территорию Украины

В Киеве в ночь на 24 апреля полиция задержала иностранцев, у которых изъяли 300 килограммов героина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя главы Нацполиции Вячеслава Аброськина в Facebook.

Он отметил, что злоумышленники организовали транзит наркотиков через Украину в страны Европы в больших объемах.

"Сегодня ночью в результате удачной работы оперативниками Департамента противодействия наркозлочинністі Национальной полиции Украины в столице нашего государства задержаны иностранные граждане, которые занимались поставкой и организацией транзита через нашу страну в Европу героина в больших объемах. Во время операции изъято более 300 кг героина", - сообщил Аброськин.

Фото: изъятые наркотики (facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Напомним, ранее СБУ в Одесской области под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили и ликвидировали морской канал контрабанды кокаина из Южной Америки.

РБК-Украина писало, что полиция разоблачила преступную организацию, участники которой занимались распространением тяжелых наркотиков на территории 13 областей Украины.

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