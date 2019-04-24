ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві в іноземців вилучили 300 кг героїну

Новини » Надзвичайні події    24.04.2019 - 09:12
У Києві в іноземців вилучили 300 кг героїну
Фото: вилучені наркотики (facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Зловмисники організували транзит наркотиків через територію України

У Києві в ніч на 24 квітня поліція затримала іноземців, у яких вилучили 300 кілограмів героїну. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника глави Нацполіції В'ячеслава Аброськіна у Facebook

Він зазначив, що зловмисники організували транзит наркотиків через Україну до країн Європи у великих обсягах. 

"Сьогодні вночі у результаті вдалої роботи оперативниками Департаменту протидії наркозлочинністі Національної поліції України в столиці нашої держави затримані іноземні громадяни, які займалися поставкою та організацією транзиту через нашу країну до Європи героїну в великих обсягах. Під час операції вилучено більше 300 кг героїну", - повідомив Аброськін. 

Фото: вилучені наркотики (facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Нагадаємо, раніше СБУ в Одеській області під процесуальним керівництвом прокуратури викрили та ліквідували морський канал контрабанди кокаїну з Південної Америки.

РБК-Україна писало, що поліція викрила злочинну організацію, учасники якої займалися розповсюдженням важких наркотиків на території 13 областей України. 

В Одесі поліція вилучила наркотики на майже мільйон гривень СБУ вилучила у нарко-контрабандистів понад 100 кг героїну
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України наркотики
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся