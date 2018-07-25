У Києві Hummer збив насмерть дівчинку на пішохідному переході

Після наїзду водій іномарки намагався втекти з місця пригоди

У Києві на бульварі Лесі Українки увечері у вівторок, 24 липня, автомобіль Hummer збив дівчинку на пішохідному переході, від отриманих травм вона померла у кареті швидкої. Про це повідомила прес-служба поліції Києва.

На місці події працює слідчо-оперативна група районного управління поліції, патрульні та слідчі Головного управління Національної поліції у місті Києві.

"Попередньо встановлено, що водій автомобіля "Хамер" збив неповнолітню дівчинку, яка переходила дорогу на пішохідному переході. Після наїзду водій іномарки зник з місця пригоди", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що співробітники поліції вже знайшли автомобіль винуватця ДТП.

Фото: затримання винуватця ДТП в Києві (kiev.informator.ua)

Водночас "Київ Оперативний" повідомив, що патрульні наздогнали і затримали водія Hummer.

Щойно на Лесі Українки водій автомобіля #Hummer із модним номером #AI8888IO збив дівчинку прямо на пішоходному переході і втік. Його наздогнали і затримали патрульні поліцейські. Дівчину намагалися реанімувати, але нажаль вона померла не приходячи до тями. Опубліковано Киев Оперативный Вівторок, 24 липня 2018 р.

За інформацією "ДТП. Київ", дівчинці було близько 9-10 років, вона переходила доррогу разом з матір’ю на зелене світло.Також повідомляється, що водій Hummer - чоловік 1995 року народження.

Журналісти розповіли, що на місце події вже прибув адвокат водія.

На месте уже адвокаты дъявола. Убийцу охраняют автоматчики. Водила HAMMER убил девочку на переходе и пытался скрыться... Стрим с места задержания Работаем на месте жуткого смертельного ДТП в Киеве на Леси: неадекватный водитель сбил ребенка, протащив ее более 50 метров. Девочка умерла в скорой.... #Дтп #Киев #ДТПкиев Подключайтесь к нашим страницам в Фейсбук и Инстаграм, instagram.com/dtp.kiev.ua facebook.com/dtp.kiev.ua/ Запишите номер ДТП.Киев, 0937713333, Вайбер/Телеграм #дтп #Киев #дтпКиев #авария #фото #сегодня #хроника #dtp #dtpkiev #dtpkievua #accident #kiev #kyiv #today #crash Опубліковано dtp.kiev.ua Вівторок, 24 липня 2018 р.

Наразі поліцейські спілкуються зі свідками та очевидцями дорожньо-транспортної пригоди, аби встановити причини та обставини аварії.

Нагадаємо, у Черкасах сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої загинули жінка та її 4-річний син.