В Киеве холодную воду отключили жителям семи улиц

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Подачу воды обещают возобновить в течение суток

В Киеве во вторник, 8 января, отключили холодную воду на семи улицах в связи с авариями на сетях водоснабжения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевводоканала".

Как отмечается, по состоянию на 16:00, ремонтные бригады работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения, которые были зафиксированы Главной диспетчерской. В связи с этим, временно отсутствует водоснабжение по адресам:

ул. Багговутовская, 12;

улица Эспланадная, 20;

бул. Леси Украинки, 7, 9, 9А, 14А, 16, 16А, 18, 18А, 20 - 22;

ул. Новопироговская, 8А;

ул. Плещеева, 10В;

ул. Тулузы, 12;

ул. Ушинского, 32.

Сообщается, что повреждения ликвидируют ориентировочно за одни сутки.

Напомним, новые тарифы на отопление и горячую воду вступили в силу с 1 января. В частности, тариф "Киевтеплоэнерго" на производство тепла для жителей Киева вырос на 22,7%. Для религиозных организаций тариф повышен на 105,8%. Однако для бюджетных организаций тариф снижен на 17,1%, для других на 17,1%.

Ранее РБК-Украина писало, что на Донбассе возникли проблемы с водоснабжением в 10 населенных пунктов.