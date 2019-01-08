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В Киеве холодную воду отключили жителям семи улиц

Новости » Общество    08.01.2019 - 16:38
В Киеве холодную воду отключили жителям семи улиц
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Подачу воды обещают возобновить в течение суток

В Киеве во вторник, 8 января, отключили холодную воду на семи улицах в связи с авариями на сетях водоснабжения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевводоканала".

Как отмечается, по состоянию на 16:00, ремонтные бригады работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения, которые были зафиксированы Главной диспетчерской. В связи с этим, временно отсутствует водоснабжение по адресам:

  • ул. Багговутовская, 12;
  • улица Эспланадная, 20;
  • бул. Леси Украинки, 7, 9, 9А, 14А, 16, 16А, 18, 18А, 20 - 22;
  • ул. Новопироговская, 8А;
  • ул. Плещеева, 10В;
  • ул. Тулузы, 12;
  • ул. Ушинского, 32.

Сообщается, что повреждения ликвидируют ориентировочно за одни сутки.

В Киеве холодную воду отключили жителям семи улиц

Напомним, новые тарифы на отопление и горячую воду вступили в силу с 1 января. В частности, тариф "Киевтеплоэнерго" на производство тепла для жителей Киева вырос на 22,7%. Для религиозных организаций тариф повышен на 105,8%. Однако для бюджетных организаций тариф снижен на 17,1%, для других на 17,1%.

Ранее РБК-Украина писало, что на Донбассе возникли проблемы с водоснабжением в 10 населенных пунктов.

 

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