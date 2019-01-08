У Києві холодну воду відключили жителям семи вулиць

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Подачу води обіцяють відновити протягом доби

У Києві у вівторок, 8 січня, відключили холодну воду на семи вулицях у зв'язку із аваріями на мережах водопостачання. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу "Київводоканалу".

Як зазначається, станом на 16:00, ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання, які були зафіксовані Головною диспетчерською. У зв'язку з цим, тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Багговутівська, 12;

вулиця Еспланадна, 20;

бул. Лесі Українки, 7, 9, 9А, 14А, 16, 16А, 18, 18А, 20 - 22;

вул. Новопирогівська, 8А;

вул. Плещеєва, 10В;

вул. Тулузи, 12;

вул. Ушинського, 32.

Повідомляється, що пошкодження ліквідують орієнтовно за одну добу.

Нагадаємо, нові тарифи на опалення і гарячу воду вступили в силу з 1 січня. Зокрема, тариф "Київтеплоенерго" на виробництво тепла для мешканців Києва зріс на 22,7%. Для релігійних організацій тариф підвищено на 105,8%. Однак для бюджетних організацій тариф знижено на 17,1%, для інших на 17,1%.

Раніше РБК-Україна писало, що на Донбасі виникли проблеми з водопостачанням у 10 населених пунктів.