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У Києві холодну воду відключили жителям семи вулиць

Новини » Суспільство    08.01.2019 - 16:38
У Києві холодну воду відключили жителям семи вулиць
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Подачу води обіцяють відновити протягом доби

У Києві у вівторок, 8 січня, відключили холодну воду на семи вулицях у зв'язку із аваріями на мережах водопостачання. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу "Київводоканалу".

Як зазначається, станом на 16:00, ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання, які були зафіксовані Головною диспетчерською. У зв'язку з цим, тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

  • вул. Багговутівська, 12;
  • вулиця Еспланадна, 20;
  • бул. Лесі Українки, 7, 9, 9А, 14А, 16, 16А, 18, 18А, 20 - 22;
  • вул. Новопирогівська, 8А;
  • вул. Плещеєва, 10В;
  • вул. Тулузи, 12;
  • вул. Ушинського, 32.

Повідомляється, що пошкодження ліквідують орієнтовно за одну добу.

У Києві холодну воду відключили жителям семи вулиць

Нагадаємо, нові тарифи на опалення і гарячу воду вступили в силу з 1 січня. Зокрема, тариф "Київтеплоенерго" на виробництво тепла для мешканців Києва зріс на 22,7%. Для релігійних організацій тариф підвищено на 105,8%. Однак для бюджетних організацій тариф знижено на 17,1%, для інших на 17,1%.

Раніше РБК-Україна писало, що на Донбасі виникли проблеми з водопостачанням у 10 населених пунктів.

 

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