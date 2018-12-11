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В Києві без холодної води лишилися жителі дев'яти вулиць

Новини » Суспільство    11.12.2018 - 16:38
В Києві без холодної води лишилися жителі дев'яти вулиць
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Подачу води обіцяють відновити протягом доби

У Києві у вівторок, 11 грудня, відключили холодну воду на дев'яти вулицях через аварії на мережах водопостачання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook "Київводоканалу". 

Як зазначається, станом на 16:00, ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання, які були зафіксовані Головною диспетчерською. У зв'язку із цим тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

  • вул. Петра Нестерова, 3/2, 2, 2А; 
  • вул. Желябова, 4; 
  • вул. Антона Цедіка, 7А, 10, 12; 
  • вул. Нововокзальна, 2, 4;
  • вул. Протасів Яр, 2А; 
  • вул. Городня, 4; 
  • пр-т. Перемоги, 41, 41А, 43Б; 
  • вул. Кулібіна, 12; 
  • вул. Чистяківська, 7.

У "Київводоканалі" зазначають, що пошкодження вдасться усунути орієнтовно через добу.

В Києві без холодної води лишилися жителі дев'яти вулиць

Нагадаємо, у Львові сьогодні, 11 грудня, через аварію на тепломережі без опалення залишилися 55 будинків. Крім того, призупинено подачу гарячої води до 12 будинків. Аварія сталася на вул. Тернопільська. Наразі ремонтні бригади працюють над ліквідацією пошкодження.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 11 грудня у Луганській області внаслідок обстрілу бойовиків пошкоджено водопровід, це призвело до припинення водопостачання у Золотому. Пізніше у МінТОТ розповіли, що водогін забезпечує водою десятки населених пунктів. 

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