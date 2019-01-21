В Киеве без холодной воды остались жители 9 улиц

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Подачу воды обещают возобновить в течение суток

В Киеве в понедельник, 21 января, отключили холодную воду на 9 улицах в связи с авариями на сетях водоснабжения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевводоканала".

Как отмечается, по состоянию на 16:00, ремонтные бригады работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения, которые были зафиксированы Главной диспетчерской. Вследствие этого, временно отсутствует водоснабжение по адресам:

ул. Татарская, 31, 36/5, 38;

пр-т. Павла Тычины, 1, 3, 3А, 5, 5/1, 7;

ул. Ивана Миколайчука, 3, 3А;

Харьковское шоссе, 21/1, 21/4, 21/3, 21/5, 21/6;

ул. Фрометовская, 2, 18, 18б, 20б;

Фрометовский спуск, с 3 по 15, с 2 по 12;

проул. Ясиноватский, 1, 3, 5, 7;

проул. Тихоновский, 2, 4, 6, 8, 10;

ул. Полярная, 7.

В "Киевводоканале" обещают ликвидировать повреждения в течение ближайших суток.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Краматорске (Донецкая область) из-за долгов сокращают подачу воды.

Напомним, ранее в Торецьку объявили чрезвычайную ситуацию из-за прекращения подачи воды. 12 января город и его окрестности остались без воды в результате порыва. По состоянию на утро 15 января водоснабжение восстановили.