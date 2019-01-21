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В Киеве без холодной воды остались жители 9 улиц

Новости » Общество    21.01.2019 - 16:48
В Киеве без холодной воды остались жители 9 улиц
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Подачу воды обещают возобновить в течение суток

В Киеве в понедельник, 21 января, отключили холодную воду на 9 улицах в связи с авариями на сетях водоснабжения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевводоканала".

Как отмечается, по состоянию на 16:00, ремонтные бригады работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения, которые были зафиксированы Главной диспетчерской. Вследствие этого, временно отсутствует водоснабжение по адресам:

  • ул. Татарская, 31, 36/5, 38;
  • пр-т. Павла Тычины, 1, 3, 3А, 5, 5/1, 7;
  • ул. Ивана Миколайчука, 3, 3А;
  • Харьковское шоссе, 21/1, 21/4, 21/3, 21/5, 21/6;
  • ул. Фрометовская, 2, 18, 18б, 20б;
  • Фрометовский спуск, с 3 по 15, с 2 по 12;
  • проул. Ясиноватский, 1, 3, 5, 7;
  • проул. Тихоновский, 2, 4, 6, 8, 10;
  • ул. Полярная, 7.

В "Киевводоканале" обещают ликвидировать повреждения в течение ближайших суток.

В Киеве без холодной воды остались жители 9 улиц

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Краматорске (Донецкая область) из-за долгов сокращают подачу воды.

Напомним, ранее в Торецьку объявили чрезвычайную ситуацию из-за прекращения подачи воды. 12 января город и его окрестности остались без воды в результате порыва. По состоянию на утро 15 января водоснабжение восстановили.

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