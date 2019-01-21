В Киеве без холодной воды остались жители 9 улиц

Подачу воды обещают возобновить в течение суток
В Киеве в понедельник, 21 января, отключили холодную воду на 9 улицах в связи с авариями на сетях водоснабжения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевводоканала".
Как отмечается, по состоянию на 16:00, ремонтные бригады работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения, которые были зафиксированы Главной диспетчерской. Вследствие этого, временно отсутствует водоснабжение по адресам:
В "Киевводоканале" обещают ликвидировать повреждения в течение ближайших суток.
Ранее РБК-Украина сообщало, что в Краматорске (Донецкая область) из-за долгов сокращают подачу воды.
Напомним, ранее в Торецьку объявили чрезвычайную ситуацию из-за прекращения подачи воды. 12 января город и его окрестности остались без воды в результате порыва. По состоянию на утро 15 января водоснабжение восстановили.