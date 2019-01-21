У Києві без холодної води залишилися жителі 9 вулиць

Подачу води обіцяють відновити протягом доби
У Києві у понеділок, 21 січня, відключили холодну воду на 9 вулицях у зв'язку із аваріями на мережах водопостачання. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу "Київводоканалу".
Як зазначається, станом на 16:00, ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання, які були зафіксовані Головною диспетчерською. Унаслідок цього, тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:
У "Київводоканалі" обіцяють ліквідувати пошкодження протягом найближчої доби.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Краматорську (Донецька область) через борги скорочують подачу води.
Нагадаємо, раніше в Торецьку оголосили надзвичайну ситуацію через припинення подачі води. 12 січня місто і його околиці залишилися без води в результаті пориву. Станом на ранок 15 січня водопостачання відновили.