У Києві без холодної води залишилися жителі 9 вулиць

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Подачу води обіцяють відновити протягом доби

У Києві у понеділок, 21 січня, відключили холодну воду на 9 вулицях у зв'язку із аваріями на мережах водопостачання. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу "Київводоканалу".

Як зазначається, станом на 16:00, ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання, які були зафіксовані Головною диспетчерською. Унаслідок цього, тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Татарська, 31, 36/5, 38;

пр-т. Павла Тичини, 1, 3, 3А, 5, 5/1, 7;

вул. Івана Миколайчука, 3, 3А;

Харківське шосе, 21/1, 21/4, 21/3, 21/5, 21/6;

вул. Фрометівська, 2, 18, 18б, 20б;

Фрометівський узвіз, з 3 по 15, з 2 по 12;

пров. Ясинуватський, 1, 3, 5, 7;

пров. Тихонівський, 2, 4, 6, 8, 10;

вул. Полярна, 7.

У "Київводоканалі" обіцяють ліквідувати пошкодження протягом найближчої доби.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Краматорську (Донецька область) через борги скорочують подачу води.

Нагадаємо, раніше в Торецьку оголосили надзвичайну ситуацію через припинення подачі води. 12 січня місто і його околиці залишилися без води в результаті пориву. Станом на ранок 15 січня водопостачання відновили.