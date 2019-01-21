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У Києві без холодної води залишилися жителі 9 вулиць

Новини » Суспільство    21.01.2019 - 16:48
У Києві без холодної води залишилися жителі 9 вулиць
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Подачу води обіцяють відновити протягом доби

У Києві у понеділок, 21 січня, відключили холодну воду на 9 вулицях у зв'язку із аваріями на мережах водопостачання. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу "Київводоканалу".

Як зазначається, станом на 16:00, ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання, які були зафіксовані Головною диспетчерською. Унаслідок цього, тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

  • вул. Татарська, 31, 36/5, 38;
  • пр-т. Павла Тичини, 1, 3, 3А, 5, 5/1, 7;
  • вул. Івана Миколайчука, 3, 3А;
  • Харківське шосе, 21/1, 21/4, 21/3, 21/5, 21/6;
  • вул. Фрометівська, 2, 18, 18б, 20б;
  • Фрометівський узвіз, з 3 по 15, з 2 по 12;
  • пров. Ясинуватський, 1, 3, 5, 7;
  • пров. Тихонівський, 2, 4, 6, 8, 10;
  • вул. Полярна, 7.

У "Київводоканалі" обіцяють ліквідувати пошкодження протягом найближчої доби.

У Києві без холодної води залишилися жителі 9 вулиць

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Краматорську (Донецька область) через борги скорочують подачу води

Нагадаємо, раніше в Торецьку оголосили надзвичайну ситуацію через припинення подачі води. 12 січня місто і його околиці залишилися без води в результаті пориву. Станом на ранок 15 січня водопостачання відновили. 

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