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В Киеве без холодной воды остались жители 17 улиц

Новости » Общество    04.12.2018 - 16:23
В Киеве без холодной воды остались жители 17 улиц
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Подачу воды обещают возобновить в течение суток

В Киеве во вторник, 4 декабря, отключили холодную воду на 17 улицах из-за аварии на сетях водоснабжения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевводоканала".

Отмечается, что по состоянию на 16:00, ремонтные бригады работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения, которые были зафиксированы Главной диспетчерской. Подача воды временно прекращена по следующим адресам:

  • ул. Старая Поляна, 36, 38, 40,63, 71;
  • ул. Лукьяновская, 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 24, 27, 63, 79, 84;
  • ул. Олеговская, 7, 9, 11, 13, 15, 20, 22, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 46;
  • ул. Нижнеюрковская, 53;
  • ул. Михаила Бойчука, 43;
  • ул. Набережно-Луговая, 8;
  • ул. Набережно-Корчуватская, 96;
  • ул. Новопироговская, 19, 21;
  • пр-т. Георгия Гонгадзе, 2, 4, 6;
  • пр-т. Правды, 98, 100;
  • ул. Приречная, 9;
  • ул. Полярная, 15;
  • б-г. Перова, 2;
  • б-г. Кольцова, 20, 20Б;
  • пр-т. Академика Палладина, 32, 34, 44, 46;
  • ул. Заветная, 1 – 11, 2 – 14;
  • ул. Никольско-Ботаническая, 5.

Повреждений на сети холодного водоснабжения и обещают устранить в течение суток.

В Киеве без холодной воды остались жители 17 улиц

Напомним, в Киеве сегодня, 4 декабря, из-за аварии в Солом'янском районе без отопления остались 750 домов. На центральной тепломагистрали по Чоколовском бульваре произошел порыв в тепловом коллекторе.

Ранее в "Киевводоканале" объяснили, что причиной распространения неприятных запахов в Подольском районе столицы, который наблюдается в течение последних нескольких месяцев, есть старые коллекторы, расположенные в районе улицы Глубочицкой.

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