В Киеве без холодной воды остались жители 17 улиц

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Подачу воды обещают возобновить в течение суток

В Киеве во вторник, 4 декабря, отключили холодную воду на 17 улицах из-за аварии на сетях водоснабжения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевводоканала".

Отмечается, что по состоянию на 16:00, ремонтные бригады работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения, которые были зафиксированы Главной диспетчерской. Подача воды временно прекращена по следующим адресам:

ул. Старая Поляна, 36, 38, 40,63, 71;

ул. Лукьяновская, 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 24, 27, 63, 79, 84;

ул. Олеговская, 7, 9, 11, 13, 15, 20, 22, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 46;

ул. Нижнеюрковская, 53;

ул. Михаила Бойчука, 43;

ул. Набережно-Луговая, 8;

ул. Набережно-Корчуватская, 96;

ул. Новопироговская, 19, 21;

пр-т. Георгия Гонгадзе, 2, 4, 6;

пр-т. Правды, 98, 100;

ул. Приречная, 9;

ул. Полярная, 15;

б-г. Перова, 2;

б-г. Кольцова, 20, 20Б;

пр-т. Академика Палладина, 32, 34, 44, 46;

ул. Заветная, 1 – 11, 2 – 14;

ул. Никольско-Ботаническая, 5.

Повреждений на сети холодного водоснабжения и обещают устранить в течение суток.

Напомним, в Киеве сегодня, 4 декабря, из-за аварии в Солом'янском районе без отопления остались 750 домов. На центральной тепломагистрали по Чоколовском бульваре произошел порыв в тепловом коллекторе.

Ранее в "Киевводоканале" объяснили, что причиной распространения неприятных запахов в Подольском районе столицы, который наблюдается в течение последних нескольких месяцев, есть старые коллекторы, расположенные в районе улицы Глубочицкой.