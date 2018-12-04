В Киеве без холодной воды остались жители 17 улиц

Подачу воды обещают возобновить в течение суток
В Киеве во вторник, 4 декабря, отключили холодную воду на 17 улицах из-за аварии на сетях водоснабжения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевводоканала".
Отмечается, что по состоянию на 16:00, ремонтные бригады работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения, которые были зафиксированы Главной диспетчерской. Подача воды временно прекращена по следующим адресам:
Повреждений на сети холодного водоснабжения и обещают устранить в течение суток.
Напомним, в Киеве сегодня, 4 декабря, из-за аварии в Солом'янском районе без отопления остались 750 домов. На центральной тепломагистрали по Чоколовском бульваре произошел порыв в тепловом коллекторе.
Ранее в "Киевводоканале" объяснили, что причиной распространения неприятных запахов в Подольском районе столицы, который наблюдается в течение последних нескольких месяцев, есть старые коллекторы, расположенные в районе улицы Глубочицкой.