У Києві без холодної води залишилися жителі 17 вулиць

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Подачу води обіцяють відновити протягом доби

У Києві у вівторок, 4 грудня, відключили холодну воду на 17 вулицях через аварії на мережах водопостачання. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу "Київводоканалу".

Зазначається, що станом на 16:00, ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання, які були зафіксовані Головною диспетчерською. Подача води тимчасово припинена за наступними адресами:

вул. Стара Поляна, 36, 38, 40,63, 71;

вул. Лук’янівська, 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 24, 27, 63, 79, 84;

вул. Олегівська, 7, 9, 11, 13, 15, 20, 22, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 46;

вул. Нижньоюрківська, 53;

вул. Михайла Бойчука, 43;

вул. Набережно-Лугова, 8;

вул. Набережно-Корчуватська, 96;

вул. Новопирогівська, 19, 21;

пр-т. Георгія Гонгадзе, 2, 4, 6;

пр-т. Правди, 98, 100;

вул. Прирічна, 9;

вул. Полярна, 15;

б-р. Перова, 2;

б-р. Кольцова, 20, 20Б;

пр-т. Академіка Палладіна, 32, 34, 44, 46;

вул. Заповітна, 1 – 11, 2 – 14;

вул. Микільсько-Ботанічна, 5.

Пошкоджень на мережі холодного водопостачання та обіцяють усунути протягом доби.

Нагадаємо, у Києві сьогодні, 4 грудня, через аварію у Солом'янському районі без опалення залишилися 750 будинків. На центральній тепломагістралі по Чоколівському бульвару стався порив у тепловому колекторі.

Раніше у "Київводоканалі" пояснили, що причиною поширенння неприємних запахів у Подільському районі столиці, який спостерігається протягом останніх кількох місяців, є старі колектори, розташовані в районі вулиці Глибочицької.