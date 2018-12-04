У Києві без холодної води залишилися жителі 17 вулиць

Подачу води обіцяють відновити протягом доби
У Києві у вівторок, 4 грудня, відключили холодну воду на 17 вулицях через аварії на мережах водопостачання. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу "Київводоканалу".
Зазначається, що станом на 16:00, ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання, які були зафіксовані Головною диспетчерською. Подача води тимчасово припинена за наступними адресами:
Пошкоджень на мережі холодного водопостачання та обіцяють усунути протягом доби.
Нагадаємо, у Києві сьогодні, 4 грудня, через аварію у Солом'янському районі без опалення залишилися 750 будинків. На центральній тепломагістралі по Чоколівському бульвару стався порив у тепловому колекторі.
Раніше у "Київводоканалі" пояснили, що причиною поширенння неприємних запахів у Подільському районі столиці, який спостерігається протягом останніх кількох місяців, є старі колектори, розташовані в районі вулиці Глибочицької.