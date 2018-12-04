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У Києві без холодної води залишилися жителі 17 вулиць

Новини » Суспільство    04.12.2018 - 16:23
У Києві без холодної води залишилися жителі 17 вулиць
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Подачу води обіцяють відновити протягом доби

У Києві у вівторок, 4 грудня, відключили холодну воду на 17 вулицях через аварії на мережах водопостачання. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу "Київводоканалу".

Зазначається, що станом на 16:00, ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання, які були зафіксовані Головною диспетчерською. Подача води тимчасово припинена за наступними адресами: 

  • вул. Стара Поляна, 36, 38, 40,63, 71; 
  • вул. Лук’янівська, 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 24, 27, 63, 79, 84;
  • вул. Олегівська, 7, 9, 11, 13, 15, 20, 22, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 46; 
  • вул. Нижньоюрківська, 53; 
  • вул. Михайла Бойчука, 43; 
  • вул. Набережно-Лугова, 8; 
  • вул. Набережно-Корчуватська, 96; 
  • вул. Новопирогівська, 19, 21; 
  • пр-т. Георгія Гонгадзе, 2, 4, 6; 
  • пр-т. Правди, 98, 100; 
  • вул. Прирічна, 9; 
  • вул. Полярна, 15; 
  • б-р. Перова, 2; 
  • б-р. Кольцова, 20, 20Б; 
  • пр-т. Академіка Палладіна, 32, 34, 44, 46; 
  • вул. Заповітна, 1 – 11, 2 – 14; 
  • вул. Микільсько-Ботанічна, 5.

Пошкоджень на мережі холодного водопостачання та обіцяють усунути протягом доби. 

У Києві без холодної води залишилися жителі 17 вулиць

Нагадаємо, у Києві сьогодні, 4 грудня, через аварію у Солом'янському районі без опалення залишилися 750 будинків. На центральній тепломагістралі по Чоколівському бульвару стався порив у тепловому колекторі. 

Раніше у "Київводоканалі" пояснили, що причиною поширенння неприємних запахів у Подільському районі столиці, який спостерігається протягом останніх кількох місяців, є старі колектори, розташовані в районі вулиці Глибочицької. 

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