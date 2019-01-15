В Киеве без холодной воды остались жители 13 улиц

Подачу воды обещают возобновить в течение суток
В Киеве во вторник, 15 января, отключили холодную воду на 13 улицах в связи с авариями на сетях водоснабжения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевводоканала".
Как отмечается, по состоянию на 16:00, ремонтные бригады работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения, которые были зафиксированы Главной диспетчерской. В связи с этим, временно отсутствует водоснабжение по адресам:
В "Киевводоканале" обещают ликвидировать повреждения в течение ближайших суток.
Ранее сообщалось, что водоснабжение Краматорска (Донецкая область) полностью восстановлено после того, как за долги была сокращена подача воды.
РБК-Украина сообщало, что в Торецке Донецкой области по состоянию на утро 15 января восстановили водоснабжение.