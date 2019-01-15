В Киеве без холодной воды остались жители 13 улиц

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Подачу воды обещают возобновить в течение суток

В Киеве во вторник, 15 января, отключили холодную воду на 13 улицах в связи с авариями на сетях водоснабжения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевводоканала".

Как отмечается, по состоянию на 16:00, ремонтные бригады работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения, которые были зафиксированы Главной диспетчерской. В связи с этим, временно отсутствует водоснабжение по адресам:

ул. Евгения Коновальца, 29А;

пров.Гродненский, с 14 по 26, 3, 5, 7;

ул. Микешина 4, 4А, 6, 14А, 14/1;

ул. Городская, 1;

ул. Газопроводная, 4;

ул. Днепроводская, 1, 3;

ул. Академика Оппокова, 1;

ул. Бахмачская, 10;

ул. Клавдиевская, 23/15;

ул. Рахманинова, 30/13;

ул. Ушинского, 21, 32;

ул. Степана Васильченко, 12А;

ул. Новополевая, 2.

В "Киевводоканале" обещают ликвидировать повреждения в течение ближайших суток.

Ранее сообщалось, что водоснабжение Краматорска (Донецкая область) полностью восстановлено после того, как за долги была сокращена подача воды.

РБК-Украина сообщало, что в Торецке Донецкой области по состоянию на утро 15 января восстановили водоснабжение.