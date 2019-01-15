У Києві без холодної води залишилися жителі 13 вулиць

Подачу води обіцяють відновити протягом доби
У Києві у вівторок, 15 січня, відключили холодну воду на 13 вулицях у зв'язку із аваріями на мережах водопостачання. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу "Київводоканалу".
Як зазначається, станом на 16:00, ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання, які були зафіксовані Головною диспетчерською. У зв'язку з цим, тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:
У "Київводоканалі" обіцяють ліквідувати пошкодження протягом найближчої доби.
Раніше повідомлялося, що водопостачання Краматорська (Донецька область) було повністю відновлено після того, як через борги було скорочено подачу води.
РБК-Україна повідомляло, що у Торецьку Донецької області станом на ранок 15 січня відновили водопостачання.