У Києві без холодної води залишилися жителі 13 вулиць

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Подачу води обіцяють відновити протягом доби

У Києві у вівторок, 15 січня, відключили холодну воду на 13 вулицях у зв'язку із аваріями на мережах водопостачання. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу "Київводоканалу".

Як зазначається, станом на 16:00, ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання, які були зафіксовані Головною диспетчерською. У зв'язку з цим, тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Євгена Коновальця, 29А;

пров.Гродненський, з 14 по 26, 3, 5, 7;

вул. Микешина 4, 4А, 6, 14А, 14/1;

вул. Міська, 1;

вул. Газопровідна, 4;

вул. Дніпроводська, 1, 3;

вул. Академіка Оппокова, 1;

вул. Бахмацька, 10;

вул. Клавдіївська, 23/15;

вул. Рахманінова, 30/13;

вул. Ушинського, 21, 32;

вул. Степана Васильченка, 12А;

вул. Новопольова, 2.

У "Київводоканалі" обіцяють ліквідувати пошкодження протягом найближчої доби.

Раніше повідомлялося, що водопостачання Краматорська (Донецька область) було повністю відновлено після того, як через борги було скорочено подачу води.

РБК-Україна повідомляло, що у Торецьку Донецької області станом на ранок 15 січня відновили водопостачання.