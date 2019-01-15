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У Києві без холодної води залишилися жителі 13 вулиць

Новини » Суспільство    15.01.2019 - 16:36
У Києві без холодної води залишилися жителі 13 вулиць
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Подачу води обіцяють відновити протягом доби

У Києві у вівторок, 15 січня, відключили холодну воду на 13 вулицях у зв'язку із аваріями на мережах водопостачання. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу "Київводоканалу".

Як зазначається, станом на 16:00, ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання, які були зафіксовані Головною диспетчерською. У зв'язку з цим, тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

  • вул. Євгена Коновальця, 29А;
  • пров.Гродненський, з 14 по 26, 3, 5, 7;
  • вул. Микешина 4, 4А, 6, 14А, 14/1;
  • вул. Міська, 1;
  • вул. Газопровідна, 4; 
  • вул. Дніпроводська, 1, 3;
  • вул. Академіка Оппокова, 1;
  • вул. Бахмацька, 10;
  • вул. Клавдіївська, 23/15;
  • вул. Рахманінова, 30/13;
  • вул. Ушинського, 21, 32;
  • вул. Степана Васильченка, 12А;
  • вул. Новопольова, 2.

У "Київводоканалі" обіцяють ліквідувати пошкодження протягом найближчої доби.

У Києві без холодної води залишилися жителі 13 вулиць

Раніше повідомлялося, що водопостачання Краматорська (Донецька область) було повністю відновлено після того, як через борги було скорочено подачу води. 

РБК-Україна повідомляло, що у Торецьку Донецької області станом на ранок 15 січня відновили водопостачання

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