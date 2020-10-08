В Киеве на ходу загорелась маршрутка с пассажирами

В Киеве на улице Семьи Кульженков на ходу загорелась маршрутка. В общественном транспорте были люди.

Об этом сообщает "Киев.Оперативный".

Водители, проезжавшие мимо, бросились со своими огнетушителями на помощь. Также приехали спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что пострадавших в результате пожара нет.

Напомним, в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного такси.

Ранее сообщалось о ДТП в Хмельницкой области с участием легкового автомобиля и грузовика. В результате аварии пострадали семь человек, в том числе дети.

Кроме того, в воскресенье в Мариуполе автомобиль въехал в остановку. Пострадали две женщины.

Ранее в селе Луково (Закарпатская область) водитель автомобиля "ВАЗ 2106" выехал на обочину и врезался в автобусную остановку.

РБК-Украина писало, что в Ужгороде произошло дорожно-транспортное происшествие с пьяным водителем по улице Собранецкой, в результате которой погибла 19-летняя девушка.