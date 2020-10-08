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У Києві на ходу загорілась маршрутка з пасажирами

Автор: Анастасия Рокитна

У Києві на вулиці Сім‘ї Кульженків на ходу загорілась маршрутка. У громадському транспорті були люди.

Про це повідомляє "Київ.Оперативний".

Водії, які проїздили повз кинулися зі своїми вогнегасниками на допомогу. Також приїхали рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що постраждалих в результаті пожежі немає.

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Нагадаємо, в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутного таксі.

Раніше повідомлялося про ДТП в Хмельницькій області за участю легкового автомобіля і вантажівки. В результаті аварії постраждали сім осіб, у тому числі діти.

Крім того, в неділю у Маріуполі автомобіль в'їхав у зупинку. Постраждали дві жінки.

Раніше в селі Луково (Закарпатська область) водій автомобіля "ВАЗ 2106" виїхав на узбіччя і врізався в автобусну зупинку.

Також РБК-Україна писало, що в Ужгороді сталася дорожньо-транспортна пригода з п'яним водієм по вулиці Собранецької, в результаті якої загинула 19-річна дівчина.

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