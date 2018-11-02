В Киеве на Харьковском шоссе обнаружили тело мужчины

Фото: место происшествия (facebook.com/KyivOperativ)

По словам очевидцев, он якобы подорвался на гранате

В Днепровском районе Киева на Харьковском шоссе обнаружили тело мужчины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-сообщество "Киев Оперативный".

Сообщается, что утром в Киеве на Харьковском шоссе было обнаружено тело мужчины. По словам очевидцев, он якобы подорвался на гранате. На месте работают правоохранители, детали происшествия и личность погибшего устанавливаются.

Фото: место происшествия (facebook.com/KyivOperativ)

Напомним, 18 октября в Голосеевском районе Киева на берегу Галерного залива в результате взрыва пострадал человек. Пострадавшего госпитализировали. По одной из версий, мужчина хотел "поглушить" рыбу, но рыбацких снастей и лодки на месте событий не нашли.

Отметим, в одном из сел Пустомытовского района Львовской области задержали ранее судимого, который угрожал взорвать гранатой частный дом. Злоумышленника обезвредили в ходе операции спецназа. По уточненной информации, на момент инцидента в доме находились его жена и дети. Пострадавших в результате происшествия нет.