ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

В Киеве на Харьковском шоссе обнаружили тело мужчины

Новости » Происшествия    02.11.2018 - 09:51
Фото: место происшествия (facebook.com/KyivOperativ)
Фото: место происшествия (facebook.com/KyivOperativ)

По словам очевидцев, он якобы подорвался на гранате

В Днепровском районе Киева на Харьковском шоссе обнаружили тело мужчины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-сообщество "Киев Оперативный".

Сообщается, что утром в Киеве на Харьковском шоссе было обнаружено тело мужчины. По словам очевидцев, он якобы подорвался на гранате. На месте работают правоохранители, детали происшествия и личность погибшего устанавливаются.

 

Фото: место происшествия (facebook.com/KyivOperativ)

Напомним, 18 октября в Голосеевском районе Киева на берегу Галерного залива в результате взрыва пострадал человек. Пострадавшего госпитализировали. По одной из версий, мужчина хотел "поглушить" рыбу, но рыбацких снастей и лодки на месте событий не нашли.

Отметим, в одном из сел Пустомытовского района Львовской области задержали ранее судимого, который угрожал взорвать гранатой частный дом. Злоумышленника обезвредили в ходе операции спецназа. По уточненной информации, на момент инцидента в доме находились его жена и дети. Пострадавших в результате происшествия нет.

 

Информация о "минировании" вокзалов в Киеве не подтвердилась
Новости Украины Киевтело
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь