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У Києві на Харківському шосе виявили тіло чоловіка

Новини » Надзвичайні події    02.11.2018 - 09:51
Фото: місце події (facebook.com/KyivOperativ)
Фото: місце події (facebook.com/KyivOperativ)

За словами очевидців, він нібито підірвався на гранаті

У Дніпровському районі Києва на Харківському шосе виявили тіло чоловіка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-спільноту "Київ Оперативний".

Повідомляється, що вранці у Києві на Харківському шосе було виявлено тіло чоловіка. За словами очевидців, він нібито підірвався на гранаті. На місці працюють правоохоронці, деталі події та особа загиблого встановлюються.

 

Фото: місце події (facebook.com/KyivOperativ)

Нагадаємо, 18 жовтня у Голосіївському районі Києва на березі Галерної затоки в результаті вибуху постраждав чоловік. Потерпілого госпіталізували. За однією з версій, чоловік хотів "поглушити" рибу, але рибальського приладдя і човна на місці подій не знайшли.

Відзначимо, в одному з сіл Пустомитівського району Львівської області затримали раніше судимого, який погрожував підірвати гранатою приватний будинок. Зловмисника знешкодили в ході операції спецназу. За уточненою інформацією, на момент інциденту в будинку знаходилися його дружина і діти. Постраждалих у результаті події немає.

 

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