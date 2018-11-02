У Києві на Харківському шосе виявили тіло чоловіка

Фото: місце події (facebook.com/KyivOperativ)

За словами очевидців, він нібито підірвався на гранаті

У Дніпровському районі Києва на Харківському шосе виявили тіло чоловіка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-спільноту "Київ Оперативний".

Повідомляється, що вранці у Києві на Харківському шосе було виявлено тіло чоловіка. За словами очевидців, він нібито підірвався на гранаті. На місці працюють правоохоронці, деталі події та особа загиблого встановлюються.

Фото: місце події (facebook.com/KyivOperativ)

Нагадаємо, 18 жовтня у Голосіївському районі Києва на березі Галерної затоки в результаті вибуху постраждав чоловік. Потерпілого госпіталізували. За однією з версій, чоловік хотів "поглушити" рибу, але рибальського приладдя і човна на місці подій не знайшли.

Відзначимо, в одному з сіл Пустомитівського району Львівської області затримали раніше судимого, який погрожував підірвати гранатою приватний будинок. Зловмисника знешкодили в ході операції спецназу. За уточненою інформацією, на момент інциденту в будинку знаходилися його дружина і діти. Постраждалих у результаті події немає.