Раде рекомендуют принять закон для введения электронного билета

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Соответствующий законопроект рекомендуют одобрить за основу

Комитет Верховной рады по вопросам цифровой трансформации поддержал законопроект по устранению препятствий для функционирования электронного билета и стимулирования безналичных методов оплаты на транспорте. Документ рекомендуется принять за основу.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Так, члены комитета рассмотрели соответствующий законопроект №3113 "О внесении изменений в статью 9 закона "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" по устранению препятствий для функционирования систем электронного билета и стимулирования внедрения безналичных методов оплаты на транспорте".

Документом предусматривается возможность не применять требование использования регистраторов расчетных операций и расчетных книжек при осуществлении оплаты за проезд на автомобильном и электрическом транспорте в безналичной форме с использованием электронных платежных средств.

Напомним, с 1 апреля 2020 года общественный транспорт Киева переходит на электронный билет. Сообщалось, что постоянные пользователи транспорта смогут использовать Kyiv Smart Card, а другие - покупать QR-билет на одну поездку в бумажном или электронном виде.

Как писало РБК-Украина, в начале апреля сообщалось, что в Украине в ближайшее время появятся единые электронные билеты на все виды транспорта. Так, Министерство инфраструктуры и государственное предприятие "Отраслевой центр цифровизации и кибербезопасности" работают над запуском SmartTicket - единого электронного билета.

Автор: Юлия Струк