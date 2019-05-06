В Киеве без горячей воды остались более 600 домов

Горячую воду в Киеве отключили более чем 600 домах из-за гидравлических испытаний и аварии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киевтеплоэнерго".

Так, из-за гидравлических испытаний в столице отключили две котельные, в связи с чем без горячей воды остались более 300 домов. А из-за аварии на Инженерной улице горячее водоснабжение отключили еще в 285 домах.

Отмечается, что не работает котельная РК Беличи, из-за чего горячее водоснабжение выключили в 300 зданиях: 224 жилых домах, 6 больничных учреждениях, 12 детсадах, 12 школах, 46 ведомствах), а также котельная РК Веркон, что оставило без горячей воды 26 жилых домов, 1 детсад и 9 ведомств.

Подчеркивается, что вечером 5 мая произошло повреждение тепловой камеры по адресу улица Инженерная, 1.

"От услуг горячего водоснабжения отключены 285 зданий, из них 208 жилых домов, 47 ведомств, 4 больничных учреждения, 15 детских садов, 11 школ", - отмечается в сообщении.

В "Киевтеплоэнерго" информируют, что без горячей воды остались жители по следующим адресам:

проспект П. Тычины;

проспект Воссоединения;

бульвар Давыдова;

бульвар Русановский;

ул. Энтузиастов.

В сообщении также подчеркивается, что ремонтные работы завершат к утру 9 мая, после чего горячее водоснабжение возобновят.

Напомним, с 1 мая в Ровно и Чернигове из-за задолженности потребителей прекратили подачу горячей воды в квартиры. Отмечалось, что подачу горячей воды в Ровно прекратили из-за ухудшения экономической ситуции на предприятии, а также из-за повышения цен на газ "Нафтогазом".

Кроме того, половина города Чернигова осталась без горячей воды из-за того, что на май "Облтеплокоммунэнерго" не выделили газ.

Как писало РБК-Украина ранее, с 1 января 2019 года в Украине вступили в силу новые тарифы на отопление и горячую воду.