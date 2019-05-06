У Києві без гарячої води залишились понад 600 будинків

Гарячу воду у Києві відключили у понад 600 будинках через гідравлічні випробування та аварію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київтеплоенерго".

Так, через гідравлічні випробування у столиці відключили дві котельні, у зв'язку з чим без гарячої води залишились понад 300 будинків. А через аварію на Інженерній вулиці гаряче водопостачання відключили ще у 285 будинках.

Зазначається, що не працює котельня РК Біличі, через що гаряче водопостачання вимкнули у 300 будівлях: 224 житлових будинків, 6 лікарняних закладів, 12 дитсадків, 12 шкіл, 46 відомств), а також котельня РК Веркон, що залишило без гарячої води 26 житлових будинків, 1 дитсадок і 9 відомств.

Підкреслюється, що ввечері 5 травня сталося пошкодження теплової камери за адресою вулиця Інженерна, 1.

"Від послуг гарячого водопостачання відключено 285 будівель, з них: 208 житлових будинків, 47 відомств, 4 лікарняних заклади, 15 дитячих садків, 11 шкіл", - зазначається у повідомленні.

У "Київтеплоенерго" інформують, що без гарячої води залишилися мешканці за наступними адресами:

проспект П. Тичини;

проспект Воз’єднання;

бульвар Давидова;

бульвар Русановський;

вул. Ентузіастів.

У повідомленні також підкреслюється, що ремонтні роботи завершать до ранку 9 травня, після чого гаряче водопостачання поновлять.

Нагадаємо, з 1 травня у Рівному та Чернігові через заборгованість споживачів припинили подачу гарячої води в квартири. Зазначалося, що подачу гарячої води в Рівному припинили через погіршення економічної ситуции на підприємстві, а також через підвищення цін на газ "Нафтогазом".

Крім того, половина міста Чернігова залишилася без гарячої води через те, що на травень "Облтеплокомуненерго" не виділили газ.

Як писало РБК-Україна раніше, з 1 січня 2019 року в Україні набули чинності нові тарифи на опалення і гарячу воду.