В Киеве без холодной воды остается 10 улиц

Иллюстративное фото (vinvk.com.ua)

"Киевводоканал" обещает возобновить подачу холодной поды в течение суток

В Киеве во вторник, 27 ноября, отключили холодную воду на десяти улицах в связи с авариями на сетях водоснабжения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевводоканала".

Отмечается, что по состоянию на 16:00 аварийные бригады предприятия работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения. Подача воды временно отсутствует по следующим адресам:

ул. Юрия Ильенко, 85, 87;

бул. Дружбы Народов, 14, 14А;

ул. Лютеранская 17, 17А;

пр-т. Юрия Гагарина, 3;

ул. Парково-Сырецкая, 8;

ул. Озерная, 6, 8;

пров. Балтийский;

ул. Генерала Наумова с 2 по 58;

ул. Василия Степанченко 1, 2, 3, 4, 5, 6;

пр-т. Воздухофлотский, 58.

В "Киевводоканале" отметили, что срок ликвидации повреждений - одни сутки.

Напомним, в Киеве 23 ноября 2018 из-за прорывов на сетях водоснабжения количество улиц, где отключили холодную воду, достигло 20.