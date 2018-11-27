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В Киеве без холодной воды остается 10 улиц

Новости » Общество    27.11.2018 - 16:49
В Киеве без холодной воды остается 10 улиц
Иллюстративное фото (vinvk.com.ua)

"Киевводоканал" обещает возобновить подачу холодной поды в течение суток

В Киеве во вторник, 27 ноября, отключили холодную воду на десяти улицах в связи с авариями на сетях водоснабжения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевводоканала".

Отмечается, что по состоянию на 16:00 аварийные бригады предприятия работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения. Подача воды временно отсутствует по следующим адресам:

  • ул. Юрия Ильенко, 85, 87;
  • бул. Дружбы Народов, 14, 14А;
  • ул. Лютеранская 17, 17А;
  • пр-т. Юрия Гагарина, 3;
  • ул. Парково-Сырецкая, 8;
  • ул. Озерная, 6, 8;
  • пров. Балтийский;
  • ул. Генерала Наумова с 2 по 58;
  • ул. Василия Степанченко 1, 2, 3, 4, 5, 6;
  • пр-т. Воздухофлотский, 58.

В "Киевводоканале" отметили, что срок ликвидации повреждений - одни сутки.

В Киеве без холодной воды остается 10 улиц

Напомним, в Киеве 23 ноября 2018 из-за прорывов на сетях водоснабжения количество улиц, где отключили холодную воду, достигло 20.

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