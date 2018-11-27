В Киеве без холодной воды остается 10 улиц

"Киевводоканал" обещает возобновить подачу холодной поды в течение суток
В Киеве во вторник, 27 ноября, отключили холодную воду на десяти улицах в связи с авариями на сетях водоснабжения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевводоканала".
Отмечается, что по состоянию на 16:00 аварийные бригады предприятия работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения. Подача воды временно отсутствует по следующим адресам:
В "Киевводоканале" отметили, что срок ликвидации повреждений - одни сутки.
Напомним, в Киеве 23 ноября 2018 из-за прорывов на сетях водоснабжения количество улиц, где отключили холодную воду, достигло 20.