У Києві без холодної води залишається 10 вулиць

"Київводоканал" обіцяє відновити подачу холодної поди протягом доби
У Києві у вівторок, 27 листопада, відключили холодну воду на десяти вулицях у зв'язку із аваріями на мережах водопостачання. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу "Київводоканалу".
Зазначається, що станом на 16:00 аварійні бригади підприємства працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання. Подача води тимчасово відсутня за наступними адресами:
У "Київводоканалі" зазначили, що термін ліквідації пошкоджень - одна доба.
Нагадаємо, у Києві 23 листопада 2018 через прориви на мережах водопостачання кількість вулиць, де відключили холодну воду, досягла 20.