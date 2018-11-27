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У Києві без холодної води залишається 10 вулиць

Новини » Суспільство    27.11.2018 - 16:49
У Києві без холодної води залишається 10 вулиць
Ілюстративне фото (vinvk.com.ua)

"Київводоканал" обіцяє відновити подачу холодної поди протягом доби

У Києві у вівторок, 27 листопада,  відключили холодну воду на десяти вулицях у зв'язку із аваріями на мережах водопостачання. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу "Київводоканалу".

Зазначається, що станом на 16:00 аварійні бригади підприємства працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання. Подача води тимчасово відсутня за наступними адресами: 

  • вул. Юрія Іллєнка, 85, 87;
  • бул. Дружби Народів, 14, 14А; 
  • вул. Лютеранська 17, 17А; 
  • пр-т. Юрія Гагаріна, 3;
  • вул. Парково-Сирецька, 8; 
  • вул. Озерна, 6, 8; 
  • пров. Балтійський;
  • вул. Генерала Наумова з 2 по 58; 
  • вул. Василя Степанченка 1, 2, 3, 4, 5, 6;
  • пр-т. Повітрофлотський, 58.

У "Київводоканалі" зазначили, що термін ліквідації пошкоджень - одна доба. 

У Києві без холодної води залишається 10 вулиць

Нагадаємо, у Києві  23 листопада 2018 через прориви на мережах водопостачання кількість вулиць, де  відключили холодну воду, досягла 20.

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