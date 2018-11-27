У Києві без холодної води залишається 10 вулиць

Ілюстративне фото (vinvk.com.ua)

"Київводоканал" обіцяє відновити подачу холодної поди протягом доби

У Києві у вівторок, 27 листопада, відключили холодну воду на десяти вулицях у зв'язку із аваріями на мережах водопостачання. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу "Київводоканалу".

Зазначається, що станом на 16:00 аварійні бригади підприємства працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання. Подача води тимчасово відсутня за наступними адресами:

вул. Юрія Іллєнка, 85, 87;

бул. Дружби Народів, 14, 14А;

вул. Лютеранська 17, 17А;

пр-т. Юрія Гагаріна, 3;

вул. Парково-Сирецька, 8;

вул. Озерна, 6, 8;

пров. Балтійський;

вул. Генерала Наумова з 2 по 58;

вул. Василя Степанченка 1, 2, 3, 4, 5, 6;

пр-т. Повітрофлотський, 58.

У "Київводоканалі" зазначили, що термін ліквідації пошкоджень - одна доба.

Нагадаємо, у Києві 23 листопада 2018 через прориви на мережах водопостачання кількість вулиць, де відключили холодну воду, досягла 20.