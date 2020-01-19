В Киеве горит многоэтажка, жителей эвакуируют

В Киеве днем 19 января произошел крупный пожар в одной из многоэтажек на Троещине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу "dtp.kiev.ua" в Facebook.

Как сообщается, инцидент произошел в многоэтажке на улице Каштановая, 15А. Пламенем охвачены 3 и 4 этажи здания. Сейчас проводится эвакуация жителей многоэтажки.

Отмечается, что на месте происшествия работают несколько единиц пожарной техники. Сейчас причины и обстоятельства возгорания не известны.

Напомним, ранее сообщалось, что в Чехии произошел масштабный пожар в доме престарелых. В результате пожара погибли 8 человек, еще по меньшей мере 30 пострадали. Количество пострадавших может возрасти, поскольку пожар не был ликвидирован.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве 17 января произошел пожар в клинике красоты на проспекте Лобановского. Пожар был ликвидирован на площади 25 квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал.

Кроме того, с начала 2020 года на пожарах в Украине погибли 133 человека и 99 человек пострадали. При этом, с 2268 пожаров, более половины случаев произошли именно в помещениях граждан.