У Києві горить багатоповерхівка, мешканців евакуюють

У Києві вдень 19 січня сталася масштабна пожежа в одній з багатоповерхівок на Троєщині. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку "dtp.kiev.ua" в Facebook.

Як повідомляється, інцидент стався у багатоповерхівці на вулиці Каштанова, 15А. Полум'ям охоплено 3 та 4 поверхи будівлі. Наразі проводиться евакуація мешканців багатоповерхівки.

Зазначається, що на місці події працюють декілька одиниць пожежної техніки. Наразі причини та обставини загоряння не відомі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Чехії сталася масштабна пожежа у будинку для літніх. В результаті пожежі загинули 8 людей, ще щонайменше 30 постраждали. Кількість постраждалих може зрости, оскільки пожежу не було ліквідовано.

Також РБК-Україна писало, що у Києві 17 січня сталася пожежа у клініці краси на проспекті Лобановського. Пожежу було ліквідовано на площі 25 квадратних метрів. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Крім того, з початку 2020 року на пожежах в Україні загинули 133 людини та 99 осіб постраждали. При цьому, з 2268 пожеж, більш ніж половина випадків сталися саме в приміщеннях громадян.