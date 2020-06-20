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В Киеве горело здание "Киевпроекта"

Новости » Происшествия     20.06.2020 - 22:16
В Киеве горело здание "Киевпроекта"
Фото: пожар в здании "Киевпроекта" (dsns.gov.ua)

Спасатели ликвидировали пожар

В Киеве сегодня произошел пожар в шестнадцатиэтажном офисном здании в Шевченковском районе. Возгорание возникло на 11 этаже здания по улице Богдана Хмельницкого, 16-22.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, огнем были охвачены около 150 квадратных метров. Пожар полностью ликвидировали в 21:17.

В результате происшествия никто не пострадал.

Около 20:40 в здании Укрпроекту на Богдана Хмельницкого вспыхнул довольно серьезный пожар. К счастью, спасатели прибыли быстро поэтому пожар не успел распространиться по зданию. Ликвидация пожара еще продолжается. Причины возгорания устанавливаются. Жертв и пострадавших нет. Часть улицы доволося перекрыть, наблюдается небольшой затор.

Опубликовано Киев Оперативный Суббота, 20 июня 2020 г.

Отметим, в здании, где произошел пожар, с сентября 2019 года проводится реконструкция компанией "Киевпроект".

Напомним, вечером 19 июня в Кривом Роге произошел масштабный пожар на центральном рынке, огонь уничтожил десятки торговых точек.

Также РБК-Украина писало о пожаре в пятиэтажном доме в Херсоне.

До этого горела квартира в девятиэтажном доме в Одессе.

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Автор: Дмитрий Левицкий

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