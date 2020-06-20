У Києві горіла будівля "Київпроекту"

Фото: пожежа в будівлі "Київпроекту" (dsns.gov.ua)

Рятувальники ліквідували пожежу

У Києві сьогодні сталася пожежа в шістнадцятиповерховій офісній будівлі у Шевченківському районі. Загоряння виникло на 11 поверсі будівлі по вулиці Богдана Хмельницького, 16-22.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, вогнем було охоплено близько 150 квадратних метрів. Пожежу повністю ліквідували о 21:17.

В результаті надзвичайної події ніхто не постраждав.

Близько 20:40 у будівлі Укрпроекту на Богдана Хмельницького спалахнула доволі серйозна пожежа. На щастя, рятувальники прибули швидко тож пожежа не встигла поширитися будівлею. Ліквідація пожежі ще триває. Причини займання встановлюються. Жертв та потерпілих немає. Частину вулиці доволося перекрити, спостерігається невеличкий затор. Опубліковано Киев Оперативный Субота, 20 червня 2020 р.

Зазначимо, в будівлі, де сталася пожежа, з вересня 2019 року проводиться реконструкція компанією "Київпроект".

Нагадаємо, ввечері 19 червня у Кривому Розі сталася масштабна пожежа на центральному ринку, вогонь знищив десятки торгових точок.

Також РБК-Україна писало про пожежу в п'ятиповерховому будинку в Херсоні.

До цього горіла квартира у дев'ятиповерховому будинку в Одесі.

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Автор: Дмитро Левицький