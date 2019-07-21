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В Киеве горела ТЭЦ

Новости » Происшествия    21.07.2019 - 00:30
В Киеве горела ТЭЦ
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

Пожар ликвидировали за полтора часа

В Киеве в субботу, 20 июля, произошел пожар на территории теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), которая находится на улице Гната Хоткевича. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС Украины в г. Киеве.

Отмечается, что информация о пожаре поступила спасателям в 21:50. На место происшествия пожарно-спасательные подразделения прибыли немедленно и уже в 22:08 пожар был локализован. В 22:26 огонь удалось полностью ликвидировать.

"На территории ТЭЦ на ул. Гната Хоцкевича, произошло короткое замыкание электропроводов с последующим горением силового агрегата, который находится на специализированном козловому кране", - пояснили в ГСЧС причину возникновения пожара.

На месте происшествия работало 5 машин спецтехники и 23 спасателя. Пострадавших в результате пожара нет.

 

Напомним, в пятницу, 19 июля, в Ровно подожгли легковой автомобиль, обклеенный агитационными материалами кандидата в народные депутаты от ВО "Свобода" по 152 избирательному округу. Ночью спасатели пожар ликвидировали. Пострадавших нет. Автомобиль существенно поврежден.

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