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У Києві горіла ТЕЦ

Новини » Надзвичайні події    21.07.2019 - 00:30
У Києві горіла ТЕЦ
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Пожежу ліквідували за півтори години

У Києві у суботу, 20 липня, сталась пожежа на території теплоелектроцентралі (ТЕЦ), що розташована на вулиці Гната Хоткевича. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-центр ДСНС України у м. Києві.

Зазначається, що інформація про пожежу надійшла рятувальникам о 21:50. На місце події пожежно-рятувальні підрозділи прибули негайно і вже о 22:08 пожежа була локалізована. О 22:26 вогонь вдалося повністю ліквідувати.

"На території ТЕЦ на вул. Гната Хоцкевича, сталося коротке замкнення електропроводів з послідуючим горінням силового агрегату, який знаходиться на спеціалізованому козловому крані", - пояснили в ДСНС причину виникнення пожежі.

На місці події працювало 5 машин спецтехніки та 23 рятувальники. Потерпілих внаслідок пожежі немає.

 

Нагадаємо, у п'ятницю, 19 липня, у Рівному підпалили легковий автомобіль, обклеєний агітаційними матеріалами кандидата в народні депутати від ВО "Свобода" по 152 виборчому округу. Вночі рятувальники пожежу ліквідували. Потерпілих немає. Автомобіль суттєво пошкоджено.

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