У Києві горів офіс однієї з фармацевтичних компаній

За попередньою інформацією, горів офіс компанії "Дженом Біотек"

У Солом'янському районі Києва горів офіс однієї з фармацевтичних компаній. Про це йдеться в повідомленні управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Києві.

Повідомляється, що в ніч на 12 серпня надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Аеродромній. На місці вогнеборці встановили, що на території однієї з фармацевтичних компаній виникло загоряння на другому поверсі і покрівлі офісної будівлі, яка, за попередньою інформацією, не експлуатувалося.

"О 02:44 пожежу на площі 150 кв. метрів було локалізовано, а о 02:52 - ліквідовано...вдалося запобігти поширенню пожежі на всю площу офісної будівлі і на поруч розташовані складські будівлі. В результаті пожежі пошкоджено покрівлю будівлі, перегородки та офісні меблі на другому поверсі", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, в Києві за адресою Аеродромна, 12 зареєстрована фармацевтична компанія "Дженом Біотек".

Фото: пожежа в Києві

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Харкові у житловому будинку через вибух газу сталася пожежа. В результаті інциденту постраждали п'ятеро людей.

Зазначимо, сьогодні синоптики випустили попередження про те, що 12-13 серпня в Києві очікується високий (4 класу) рівень пожежної небезпеки.