Синоптики предупреждают о ливнях и граде на западе Украины

В течение двух дней в Украине будет преобладать чрезвычайная пожарная опасность

В западных регионах Украины 12 августа ожидаются сильные ливни и град. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что ночью 12 августа в западных областях ожидаются грозы, местами сильные ливни, град и шквалы 17-22 м/с. Кроме того, 12-13 августа в Украине будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.

Также сообщается, что в Киевской области 12-13 августа в большинстве районов ожидается чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности. 12-13 августа в Киеве ожидается высокий (4 класса) уровень пожарной опасности.

Также, по данным Гидрометцентра, в течение 12 августа на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская область) ожидается подъем уровней воды на 0,2-1,0 м над уровнями, без негативных последствий.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Харькове в жилом доме из-за взрыва газа произошел пожар. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям отмечают, что в результате взрыва пострадали 5 человек. Были эвакуированы 12 человек.