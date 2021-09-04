В Киеве горел костел, талибы заявили о захвате Панджшера, в Украину идут заморозки: новости за 3 сентября

В Киеве горел костел Святого Николая, талибы заявили о захвате Панджшера, в Украине похолодает. Подробнее о том, что произошло в пятницу, 3 сентября - в материале РБК-Украина.

В Киеве горел столетний костел Святого Николая (фото, видео)

В Киеве вечером 3 сентября загорелся столетний костел Святого Николая. Люди не пострадали, но пожар принес серьезный ущерб зданию. Огонь повредил орган, который установлен в костеле. На видео, которое разместил мэр Киева Виталий Кличко, можно увидеть, что орган получил очень сильные повреждения, а также в костеле упала люстра. Кроме того, повреждение получило внутреннее убранстве исторического здания.

На месте происшествия также работают правоохранители, чтобы выяснить причины возникновения огня. Как рассказал епископ Виталий Кривицкий, по одной из версий, огонь возник в органе. ГСЧС и полиция пока не выдвигают возможных версий возникновения огня в костеле.

Ракета Firefly Aerospace взорвалась после запуска (видео)

Ракета Alpha украинско-американской компании Firefly Aerospace взорвалась через несколько минут после старта. Дебютный старт состоялся на базе "Ванденберг" Космических сил США в Калифорнии.

Взрыв произошел примерно спустя 2,5 минуты после старта. "На первом этапе подъема Alpha произошла аномалия, которая привела к потере носителя. По мере сбора дополнительной информации будут предоставлены дополнительные сведения", - сообщили в компании.

Медальный зачет десятого дня Паралимпиады-2020: Украина уверенно удерживает пятую позицию

В рамках десятого дня Паралимпиады-2020 в Токио украинские спортсмены отметились десятью наградами, среди которых 4 - золотые медали.

В частности, золотым призером Паралимпиады в Токио стала украинская спортсменка Зоя Овсий. Она принесла Украине историческое "золото" в метании булавы.

Украина продолжает уверенно удерживать пятую позицию в зачете.

Талибы заявили о захвате Панджшера, - Yeni Safak

Панджшер, последняя неподконтрольная талибам провинция Афганистана, захвачена радикальным движением "Талибан". В Кабуле боевики отмечают эту новость выстрелами в воздух. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yeni Safak. "Панджшер, последний спорный регион в Афганистане, на данный момент пал. И солдаты "Талибана" стреляют в воздух от радости".

По данным ряда СМИ, лидеры Фронта народного сопротивления - вице-президент Афганистана Амрулла Салех и Ахмад Масуд - на вертолетах эвакуировались в Таджикистан.

Во Львовской области грузовик врезался в магазин: есть погибшие

Днем 3 сентября во Львовской области водитель грузового автомобиля не справился с управлением, выехал на тротуар, и после столкновения со столбом въехал в продуктовый магазин. Жертвами ДТП стали четыре человека.

По предварительным данным, водитель седельного тягача Renault не справился с управлением и выехал на тротуар. Затем грузовик сбил электроопору и врезался в продуктовый магазин. От полученных травм на месте ДТП погибли водитель и две женщины. Также в результате аварии пострадала несовершеннолетняя девочка. Ее доставили в больницу. Однако несмотря на усилия медиков она скончалась.

Эффективность COVID-вакцин снижается: эксперты назвали причины

В мире сообщают о падении эффективности вакцин от коронавируса. Как заявляют эксперты, препараты, которые сегодня используются в мире, разрабатывались под "уханьский" вариант. Иммунолог Борис Донской объяснил, что для выживания вирусу нужно менять свой облик, иначе вакцинированный организм его уже не пропустит.

Данные о сокращении эффективности вакцин совпали по времени с ударной волной "Дельта"-штамма, который уже обнаружили в 170 странах и территориях. Профессор Владимир Широбоков отметил, что у большинства новых вариантов вируса произошли мутации в гене, который кодирует именно S-белок. Так коронавирус пытается найти щели в коллективном иммунном ответе, говорит эксперт. Подробнее - в в материале РБК-Украина "Борьба за выживание. Падает ли эффективность COVID-вакцин".

Холодный арктический воздух и дожди: какая погода будет в Украине на выходных

Погода в Украине на выходных, 4 и 5 сентября, будет прохладная и с периодическими дождями в некоторых регионах. Так, в субботу на синоптическую ситуацию будет оказывать влияние атмосферный фронт циклона Philipp, но уже в воскресенье его вытеснит антициклон, что вызовет, в свою очередь, первые заморозки на почве в начале следующей недели.

По словам специалиста, атмосферный фронт 4 сентября будет пересекать Украину, и притянет с собой осадки. В частности - в западных, центральных и восточных областях. Но уже 5-го дожди вероятны только в северных регионах. Так, с воскресенья в стране будет преобладать антициклональный характер погоды - будет сухо и преимущественно ясно.