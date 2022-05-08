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В Киеве горел частный дом: есть погибший

Фото: в Киеве произошел смертельный пожар (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Наталия Гурковская

В Подольском районе Киева в воскресенье, 8 мая, произошел пожар в частном жилом доме на улице Валковской. В огне погибла женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Главного управления ГСЧС в Киеве.

"По прибытию было установлено, что горит 1-этажный частный жилой дом, с распространением огня на рядом расположенные хозяйственные постройки. Вместе с тем существовала угроза распространения пламени на рядом расположенный 2-этажный жилой дом", - говорится в сообщении.

По словам спасателей, сообщение о пожаре в Подольском районе столице к ним поступило в 06:04. Уже в 6:46 пожар был локализован и в 7:01 - ликвидирован.

Во время тушения пожара спасатели нашли тело женщины. Причины пожара устанавливаются.

Как сообщалось, в Киеве сохраняется угроза ракетных ударов 8 и 9 мая. Жителей города просят реагировать на все сигналы воздушной тревоги.

Напомним, ранее сообщалось, что Российская Федерация "анонсировала" на 8 мая ракетные удары по скоплениям людей во Львовской и Волынской областях, чтобы обвинить в этом украинские власти.

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КиевПожар