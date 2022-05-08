В Киеве горел частный дом: есть погибший

"По прибытию было установлено, что горит 1-этажный частный жилой дом, с распространением огня на рядом расположенные хозяйственные постройки. Вместе с тем существовала угроза распространения пламени на рядом расположенный 2-этажный жилой дом", - говорится в сообщении.

По словам спасателей, сообщение о пожаре в Подольском районе столице к ним поступило в 06:04. Уже в 6:46 пожар был локализован и в 7:01 - ликвидирован.

Во время тушения пожара спасатели нашли тело женщины. Причины пожара устанавливаются.