У Києві горів приватний будинок: є загиблий

"По прибутті було встановлено, що горить 1-поверховий приватний житловий будинок, з поширенням вогню на розташовані поруч господарські будівлі. Разом з тим існувала загроза поширення полум'я на поруч розташований 2-поверховий житловий будинок", - йдеться в повідомленні.

За словами рятувальників, повідомлення про пожежу у Подільському районі столиці до них надійшло о 06:04. Вже о 6:46 пожежу було локалізовано та о 7:01 - ліквідовано.

Під час гасіння пожежі рятувальники знайшли тіло жінки. Причини пожежі встановлюються.