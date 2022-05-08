У Києві горів приватний будинок: є загиблий

У Подільському районі Києва у неділю, 8 травня, сталася пожежа у приватному житловому будинку на вулиці Валківській. У вогні загинула жінка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Головного управління ДСНС у Києві.
"По прибутті було встановлено, що горить 1-поверховий приватний житловий будинок, з поширенням вогню на розташовані поруч господарські будівлі. Разом з тим існувала загроза поширення полум'я на поруч розташований 2-поверховий житловий будинок", - йдеться в повідомленні.
За словами рятувальників, повідомлення про пожежу у Подільському районі столиці до них надійшло о 06:04. Вже о 6:46 пожежу було локалізовано та о 7:01 - ліквідовано.
Під час гасіння пожежі рятувальники знайшли тіло жінки. Причини пожежі встановлюються.
Як повідомлялось, у Києві зберігається загроза ракетних ударів 8 і 9 травня. Жителів міста просять реагувати на всі сигнали повітряної тривоги.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Російська Федерація "анонсувала" на 8 травня ракетні удари по скупченнях людей у Львівській та Волинській областях, щоб звинуватити в цьому українську владу.
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