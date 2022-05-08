ru ua
Вс, 08 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Угроза ракетных ударов по Киеву 8 и 9 мая сохраняется, - военная администрация

Новина українською →
Киев, Воскресенье 08 мая 2022 10:35
Угроза ракетных ударов по Киеву 8 и 9 мая сохраняется, - военная администрация Фото: начальник Киевской военной администрации Николай Жирнов (t.me/VA_Kyiv)
Автор: Александр Мороз

В Киеве сохраняется угроза ракетных ударов 8 и 9 мая. Жителей города просят реагировать на все сигналы воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации.

"Сохраняется большая опасность ракетных ударов, особенно в период 8 и 9 мая. Для нашего врага эта дата сакральна. Комендантский час на эти даты остается без изменений с 22:00 до 05:00. Просим жителей столицы реагировать на все сигналы воздушной тревоги и следовать в укрытие. Не игнорируйте опасность", - говорится в сообщении.

В связи с угрозой в Киеве запрещены массовые скопления и проведение различных акций. Возложить цветы к вечному огню можно в индивидуальном порядке.

Напомним, ранее сообщалось, что Российская Федерация "анонсировала" на 8 мая ракетные удары по скоплениям людей во Львовской и Волынской областях, чтобы обвинить в этом украинские власти.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев 9 Мая Война России против Украины
NEWS
Комендантский час в Украине на 9 мая: решения по областям
Комендантский час в Украине на 9 мая: решения по областям
DAILY
"Над Ирпенью смеялись, а она остановила орду". Как живут затопленные и разбитые села под Киевом
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора "Над Ирпенью смеялись, а она остановила орду". Как живут затопленные и разбитые села под Киевом