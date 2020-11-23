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В Киеве в гипермаркете оборвался лифт, погиб сотрудник

Киев, Понедельник 23 ноября 2020 15:11
В Киеве в гипермаркете оборвался лифт, погиб сотрудник
Фото: торговый центр (freepik.com)
Автор: Роман Тверденко

В Киеве, в одном из супермаркетов оборвался лифт. Погиб грузчик, который находился в нем во время инцидента.

Об этом сообщает Центр экстренной медицинской помощи Киева.

Кабина лифта пролетела шесть метров и на скорости упала в шахту. Во время этого в лифте был 52-летний мужчина-грузчик торгового центра. Он умер до приезда скорой помощи.

Напомним, в середине октября в Киеве в Днепровском районе оборвался лифт с медиками скорой помощи. На втором этаже сработала система аварийного торможения и лифт остановился.

Также, в ноябре в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие между двумя автомобилями, после чего одно из авто влетело в остановку общественного транспорта. В результате аварии были жертвы.

Кроме этого, в октябре в Киеве произошло лобовое столкновение маршрутки и легкового автомобиля. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали люди.

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