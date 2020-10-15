В Киеве оборвался лифт с медиками скорой помощи

Фото: "скорая помощь" (РБК-Украина)

В Киеве в Днепровском районе оборвался лифт с медиками скорой помощи. На втором этаже сработала система аварийного торможения и лифт остановился.

Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева.

Врачи с пострадавшими сели в лифт, который добравшись пятого этажа, начал стремительно падать вниз.

"В одном из домов на улице Литинской оборвался лифт с медиками скорой, приехавшими на срочный вызов. Женщина потеряла сознание, хрипела, а изо рта шла пена. Поэтому карета скорой выехала мгновенно. По указанному адресу медиков встретила мать больного и 10-летняя дочь", - говорится в сообщении.

Пока спасатели извлекали медиков из аварийного лифта, на вызов выехала другая бригада, и предоставила помощь пациентке.

Напомним, в Каменце-Подольском в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием легкового автомобиля и кареты "скорой" пострадали трое людей.